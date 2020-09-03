والي شمال كردفان يشهد إطلاق سراح عدد من النزلاء

أكد الأستاذ خالد مصطفي آدم والي ولاية شمال كردفان أن السجون ليست مكاناً للتعذيب إنما هي مدارس للإصلاح والتأديب ، جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بسجن الأبيض الاتحادي الاحتفال الذي نظمته أمانة الزكاة بالولاية بإطلاق سراح عدد من النزلاء.

وأشار الوالي في كلمته أمام النزلاء الذين أطلق سراحهم أن برنامج إطلاق النزلاء من البرامج الراتبة التي ظل الديوان يقوم بتنفيذها موضحاً أن حكومة الولاية أولت اهتمامها بكافة النزلاء بالسجون متعهداً بتقديم المعينات اللازمة من أجل تحسين البيئة للنزلاء ووجه الوالي بحل مشكلة الصرف الصحي فوراً.

الأستاذ أحمد عبدالله عثمان الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أشاد بهذا العمل الإنساني قائلاً إن أمانة الزكاة الاتحادية والولائية تهتم بتنفيذ برامج إطلاق نزلاء السجون.

مولانا آدم بشر إبراهيم أمين ديوان الزكاة بشمال كردفان أوضح بحسب سونا، أن الديوان يسعى جاهداً لإطلاق المزيد من نزلاء السجون خلال الفترة القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)