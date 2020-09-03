القبض على شبكة إجرامية برئاسة فريق شرطة (مزيف)

تمكن فريق مباحث قسم شرطة السوق المحلي من القبض على شبكة متخصصة في انتحال صفة الموظف العام، وتوهم المواطنين بأنها تابعة للقوات النظامية وتقوم بابتزاز معتادي الإجرام واستلام المسروقات منهم.
وكشفت التحريات بأن الشبكة تتكون من ثلاثة أفراد وهم نظاميون بالمعاش، يتواجدون بالاختصاص بصفة دائمة، تمت متابعتهم ورصدهم منذ فترة وعند القبض عليهم أقروا باستلامهم مبالغ مالية من بائعات الخمور نظير تركهم مزاولة عملهم.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، المتهم الأول رقيب شرطة بالمعاش كان يعمل بشرطة محلية جبل أولياء نزول 2006، المتهم الثاني كان مرابطاً بالشرطة الشعبية نزول 2015، المتهم الثالث عريف قوات مسلحة بالمعاش، تم فتح بلاغ بالرقم 3114 تحت المواد 93/176 الشاكي جندي شرطة الحاج آدم أبكر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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