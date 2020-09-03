شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بتجديد فترة حبس المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، لمدة أسبوعين على ذمة استمرار التحري والتحقيق حول امتلاك أراضٍ وعقارات وفقاً للمادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وقالت وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه سلوى خليل عثمان بحسب صحيفة السوداني، إن النيابة جددت حبس وداد. وأوضحت أنها خضعت للعلاج بمستشفى البراحة بالخرطوم بحري لأكثر من أسبوعين، وتعاني وداد من آلام المسالك البولية، وبعض أمراض السكر والضغط التي تتطلب مزيداً من إجراء الفحوصات للتأكد من صحتها وسلامتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتجديد فترة حبس المتهمة وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.