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قيادي شيوعي يؤكد عدم تأثير شركات الجيش على الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو، عدم وجود أية تأثير للشركات التي تمتلكها القوات المسلحة على الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد ، وقال كبلو في مقابلة أجرتها معه جريدة حكايات ، إن الأزمة الإقتصادية الراهنة يكمن حلها في إستغلال الموارد المحلية ، والإهتمام بالزراعة وإعادة النظر في قانون الضرائب، ويقول إنهم تقدموا بمقترح للحكومة بضرورة تغيير العملة لحصر الكتلة النقدية، والقضاء على التزوير، وكشف للصحيفة عن نشاط لدولتين جارتين -لم يسمي أياً منهما – في تزوير العملة السودانية بكثافة، لشراء منتجات وسلع من السوق السوداني وتصديرها إلى بلدانها.

ونفى كبلو لـ”حكايات” وجود إحصائية للشركات التي تملكها الأجهزة النظامية، ويقول أنه وفقاً لأحاديث تبلغ في مجملها “400” شركة تتبع للجيش والأمن وما يقدر بـــ”200″ شركة تتبع للحكومة وإن قطاع شركات الأجهزة النظامية مفروض عليه سياج من السرية في تقدير رأس مالها وأرباحها.

واكد صدقي كبلو أن شركة “زادنــا” ، مؤسسة حكومية تتبع للقطاع العام، ويجب أن لا تذهب لصندوق خيري يتبع لفئة معينة، وقال لـ”حكايات” أن المجلس العسكري إستغل إنفراده بالسلطة بعد سقوط النظام وقام بتحويل شركة “زادنا” إلى الصندوق الخيري للقوات المسلحة.

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