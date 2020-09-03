قيادي شيوعي يؤكد عدم تأثير شركات الجيش على الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اكد رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب الشيوعي صدقي كبلو، عدم وجود أية تأثير للشركات التي تمتلكها القوات المسلحة على الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد ، وقال كبلو في مقابلة أجرتها معه جريدة حكايات ، إن الأزمة الإقتصادية الراهنة يكمن حلها في إستغلال الموارد المحلية ، والإهتمام بالزراعة وإعادة النظر في قانون الضرائب، ويقول إنهم تقدموا بمقترح للحكومة بضرورة تغيير العملة لحصر الكتلة النقدية، والقضاء على التزوير، وكشف للصحيفة عن نشاط لدولتين جارتين -لم يسمي أياً منهما – في تزوير العملة السودانية بكثافة، لشراء منتجات وسلع من السوق السوداني وتصديرها إلى بلدانها.
ونفى كبلو لـ”حكايات” وجود إحصائية للشركات التي تملكها الأجهزة النظامية، ويقول أنه وفقاً لأحاديث تبلغ في مجملها “400” شركة تتبع للجيش والأمن وما يقدر بـــ”200″ شركة تتبع للحكومة وإن قطاع شركات الأجهزة النظامية مفروض عليه سياج من السرية في تقدير رأس مالها وأرباحها.
واكد صدقي كبلو أن شركة “زادنــا” ، مؤسسة حكومية تتبع للقطاع العام، ويجب أن لا تذهب لصندوق خيري يتبع لفئة معينة، وقال لـ”حكايات” أن المجلس العسكري إستغل إنفراده بالسلطة بعد سقوط النظام وقام بتحويل شركة “زادنا” إلى الصندوق الخيري للقوات المسلحة.
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