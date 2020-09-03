تعرف على أسعار السمسم السوداني بالاسواق العالمية

الخليج 365 : أوردت نقطة التجارة السودانية في نشرتها ليوم أمس أسعار السمسم بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر السمسم السوداني (الأبيض) 1250.00 دولار/ للطن متري، فيما بلغ سعر سمسم السودان (الأحمر) 1200.00 دولار/ الطن متري. وبحسب وكالة سونا سجل سعر سمسم إثيوبيا 1340.00 دولار/ الطن المتري، بينما سجل سعر سمسم تنزانيا المخلوط 980 دولار/ الطن المتري وبلغ سعر سمسم نيجيريا المخلوط 850 دولار/ الطن المتري، بينما سجل سعر سمسم الهند 1567.25 دولار/ الطن المتري.

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