توجيهات بإستمرار حملة البرق الخاطف لضرب أوكار الجريمة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الاربعاء برئاسة والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر باستمرار حملة البرق الخاطف التي نفذتها شرطة ولاية الخرطوم.

وكانت الحملة أستهدفت محليات الولاية ال (٧) لإزالة الظواهر السالبة بالأسواق والشوارع ورصد وضبط معتادي الإجرام وضرب أوكار الجريمة وتجفيف منابعها وإنفاذ سيادة حكم القانون والقبض على المتفلتين وتطيبق القانون فى كل من تسول له نفسه خرق القانون وإرتكاب الجرائم والمخالفات ضد المواطن.

واشاد الاجتماع بنتائج الحملة التي وضعت يدها على اعداد كبيرة من المواتر بدون لوحات والعربات غير المرخصة وتنظيم الاسواق وتنتقل الحملة غدا الخميس لمحليتي الخرطوم وجبل أولياء في اكبر حشد للافراد والآليات ستنطلق من ساحة الحرية بالخرطوم.كذلك إطمأن الاجتماع على الوضع الامني والجنائي بالولاية

من جهة ثانية وقفت اللجنة الامنية علي قيام إمتحانات الشهادة الثانوية في موعدها المحدد وأطمأنت على الترتيبات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالولاية لمعالجة اوضاع المدارس التي تأثرت بالخريف وتأمين البدائل لها.