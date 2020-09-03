عاجل بالصور.. مياه السيول تغرق الريف الغربى فى ولاية كسلا

الخميس 3 سبتمبر 2020

تفقدت لجنة طوارئ الخريف في محلية "ريفى خشم القربة" بولاية كسلا، برئاسة محمد إسحاق موسى، ورفقة الأجهزة العسكرية والشرطية ومتطوعى الهلال الأحمر فرع القربة، القرى التى اجتاحتها السيول بالريف الغربى للمحلية.



وأوضح إسحاق، أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانياً على القرى المنكوبة القرية (1 و2) عرب للوقوف على الوضع الراهن للمواطنين بهاتين القريتين، بجانب معرفة حجم الأضرار التى لحقت بهما جراء السيول لتحديد الاحتياجات اللازمة للمتضررين، داعياً كافة منظمات المجتمع المدنى والهيئات للوقوف مع متأثرى السيول والأمطار.

من جهته، أوضح محمد محمد دين، مدير المراكز والوحدات الصحية بالمحلية استعدادهم التام لمجابهة طوارئ الخريف والأنشطة الصحية المختلفة أثناء وبعد نهاية فصل الخريف والفيضانات، وقال إن هناك حاجة لزيادة أدوية الطوارئ والأمصال وضرورة توفير عربة إسعاف للحالات الطارئة.

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فيما اطمأن مدير تعليم الأساس بالمحلية، على سلامة مدارس الأساس بالقريتين وهناك مدرسة واحدة ستجرى لها الصيانة فى القريب العاجل.

وأشار على محمد الزين رئيس لجنة الخدمات بالقرية (1) عرب معاناة سكان هذه القرى سنوياً داعياً حكومة الولاية بالالتفات لتقديم بعض الاحتياجات والخدمات لتفادى أضرار السيول.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020 إلى 89 حالة وفاة و44 مصابا.

وأوضحت الوزارة، حسب تقرير للمجلس القومى للدفاع المدنى، أن 20 ألفا و106 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئى 37 ألفا و249 منزلا، بالإضافة إلى تضرر 150 مرفقا، 318 متجرا ومخزنا، نفوق 5379 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة فى مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا الخرطوم، والنيل الأزرق (جنوب).