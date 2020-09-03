البرهان يلتقي وفداً من أقباط السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس المجلس السيادي السوداني أن القوات المسلحة لن تدّخر جهدا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنميه وإذكاء روح التعايش الديني والسلمي بين جميع مكونات الشعب السوداني.

وكان البرهان قد إلتقى الأربعاء وفداً من أقباط السودان في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحه وأكد الوفد بأن جميع الاقباط يقفون ويؤيدون كل ما جاءت به اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا بعاصمة دولة جنوب السودان “جوبا” متمنيين ان تحقق تلك الاتفاقيه جميع ما يحلم به الشعب السوداني من الوحده والأمن والاستقرار والتنميه في وطن بدون أعداء منفتحا بعلاقاته في محيطه الاقليمي والدولي.