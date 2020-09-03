اغلاق كافة الطرق المؤدية الى القيادة العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاودت السلطات العسكرية في السودان، صباح اليوم الخميس، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة الرئيسة للجيش، بالعاصمة الخرطوم.

وانتشرت الحواجز والمتاريس الأمنية، وحاملات الجنود في محيط القيادة العامة التي كانت شاهدة على أكبر اعتصام مدني أطاح بالرئيس عمر البشير في أبريل العام الماضي.

ودرج الجيش على إغلاق شوارع القيادة العامة بالتزامن مع أي دعوات للتظاهر، أو لدواعٍ أمنية غير معلنة.

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وقال قادة الجيش في وقتٍ سابق إن عمليات الأغلاق تتم بالتنسيق مع سلطات ولاية الخرطوم.

وتم تحويل حركة السير بجسر المك نمر للعمل بنظام الاتجاه الواحد نواحي مدينة بحري، فيما يعمل مسارا جسري النيل الأزرق وكوبر باعتيادية، على أن تتفرع الحركة بعدهما بعيداً عن شوارع القيادة.

ونسبة لكثرة عمليات الإغلاق، تعالت الأصوات مؤخراً بضرورة نقل المقرات العسكرية من وسط الخرطوم.