الدولار يصل لـ (206) جنيهات بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد اسعار الدولار بالسوق الموازي تراجعا لـ(206) جنيهات للبيع

وقال تجار عملة لـ( السوداني) ان العرض لا يزال ضعيفا، مبينا ان سعر شراء الدولار (204) جنيهات و البيع (206) جنيهات فيما سجل سعر الريال السعودي(51) جنيها لسعر الشراء أما سعر البيع(51٫5 ) جنيه.

وشهد الأسبوع المنصرم حملات مكثفة في مواجهة تجار العملة وسط الخرطوم

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