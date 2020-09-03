دقلو يعود للخرطوم ويعقد مؤتمر صحفي هام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل وفد التفاوض الحكومي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي) ، اليوم الخميس الخرطوم قادماً من جوبا بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح. وسيعقد دقلو، مؤتمراً صحفياً مهماً للحديث حول التفاصيل المتعلقة بتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى وترتيبات التوقيع النهائي.

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