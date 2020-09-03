شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومنظومة الصناعات الدفاعية (الشق المدني) في الثانية عشرة اليوم الخميس بروتكول التعاون للحماية المجتمعية والحد من الفقر ودعم المرأة والشباب ، وذلك بمباني المنظومة بالخرطوم بحري بحضور وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية الأستاذة لينا الشيخ ومدير منظومة الصناعات الفريق ميرغني إدريس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل توقع بروتكول للحد من الفقر ودعم المرأة والشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.