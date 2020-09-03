الكشف عن تفاصيل اجتماع حمدوك والحلو في اثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر حكومية رفيعة عن انطلاق حوار ثنائي جمع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأبلغت المصادر (السياسي) أن الحوار الذي بدأ الأربعاء باجتماع مطول استمر لساعات طويلة؛ بحث قضايا السلام وكيفية استئناف جولات التفاوض مع الحركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات بين حمدوك والحلو ستتواصل الخميس، وتوقعت صدور بيان مشترك يفصل ما تم التوصل إليه.

وأشارت المصادر إلى أن حمدوك قبيل سفره إلى أديس أبابا أبلغ مجلس السيادة بالخطوة إلى جانب مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على سريتها غير أن تسريبها لبعض وسائل الإعلام حتَّمَ أن يكشف ما تم التوصل إليه للرأي العام بعد الفراغ من الحوار.