عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

زيادةفي الُمخالفات المرورية تصل أكثرمن(1500٪) لقاء ُمفاجئ بين حمدوك وعبد العزيز الحلو

سودانيون في السعودية يعيشون أوضاعًا مأساوية

الآلية الاقتصادية تخصص حصائل الصادر للقمح والوقود والدواء

الخرطوم تتعرض لموجة ارتفاع جديدة ‘ من منسوب النيل

أطراف السلام تشرع في وضع مصفوفة زمنية لتنفيذ الاتفاق

الامم المتحدة تهنئ الشعب السوداني على “الإنجاز التاريخي

ولاية الخرطوم توجه نداءا لمواطنيها باتخاذالحيطة والحذر لارتفاع منسوب النيل

وزير الري: جاهزون لزراعة ٧٥٠ الف فدان قمح في الشتوي

وزارة المالية بولاية الخرطوم تؤكد دعم مشروعات شرطة الولاية

حكايات

حمدوك يلتقي الحلو في أديس أبابا

طرفا التفاوض يناقشان مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام

قال إن دولتين جارتين تنشطان في تزوير الجنيه السوداني :صدقي كبلو: شركات الجيش غير مؤثرة على الأزمة الاقتصادية

المؤتمر الشعبي : علي الحاج ثعلب سياسة والجنسية الألمانية لن تحميه

القبض على خمسة من قادة النظام المعزول

الاتحادي الأصل: توقيع السلام خطومة لبناء دولة مستقرة

إغلاق المتحف القومي

السياسي

(السياسي) تكشف تفاصيل اجتماعات حمدوك والحلو في أديس أبابا

البرهان: لن أدخر جهداً في تحقيق السلام والأمن بالبلاد

مدني لـ(السياسي): فتح المعابر التجارية مع الجنوب قريباً

الحكومة: انطلاق برنامج “سلعتي” الأسبوع المقبل

الصيحة

البرهان يستقبل الأقباط ويؤكد على تحقيق السلام والتعايش

وفد التفاوض الحكومي يعود اليوم

إصابة (9) أشخاص في حادث بطريق التحدي

تكليف قوة أمنية مشتركة لجمع السلاح والمركبات غير المقننة بغرب دارفور

100) ألف يورو من الاتحاد الأوروبي للمتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان

المواكب

مباحثات بين حمدوك والحلو تكسر جمود التفاوض

تلاعب في مباني مستشفى أم درمان و(الفئران) تُتلف أجهزة طبية

الأمم المتحدة تلتزم بدعم تنفيذ اتفاق السلام عبر بعثة (يونيتامز)

الدار

محاكمة عبد الله البشير في بيع مصنع بـ13 مليون دولار

والي كسلا المُكلف: (8) قتلى و(27) مصاباً وخسائر مادية كبيرة

القبض على متهم بنبرات صوته في جريمة قتل

في ذمة الله الهادي الضلالي أظرف ظرفاء أم درمان

مواطن يلقي مصرعه لدخوله منزل بالخطأ

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان جغرافيا ودراسات بيئية

الانتباهة

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لقاء مفاجئ بين حمدوك والحلو في أديس أبابا

حميدتي يطالب بتأجيل المظاهر الاحتفالية الي ما بعد التوقيع النهائي

إزالة التمكين تسترد (44) عقاراً وقفياً

تفاصيل لقاء البرهان بالأقباط في القيادة العامة:

الأقباط يعلنون تأييدهم لاتفاق السلام

بشرى للمواطنين بشأن قطار الخرطوم المحلي

الحكومة تسعى لتخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى (40٪)

الوطن

في زيارة مفاجئة.. حمدوك يجتمع مع الحلو في أديس أبابا

واشنطن :سلام جوبا خطوة لإعادة الأمل

اغلاق المتحف القومي لأجل غير مسمى

والي كسلا المكلف: المخزون الاستراتيجي بالولاية يكفي لمدة ١٠ أيام فقط

آخر لحظة

(الأمة) لـ (الثورية ): ( مابنزيد ولا زول في التشريعي والوزراء)

في زيارة مفاجئة .. حمدوك يصل إثيوبيا و يجتمع بالحلو

الغرق يهدد الخرطوم وانهيار كبري بـ(الروصيرص)

كسلا : حملات تفتيشية والمخزون يكفي لـ (10) أيام

بومبيو يرحب بالسلام وحركة عبد الواحد تصفه بالفاشل

الفراغ من تصحيح أوراق امتحانات الأساس بالخرطوم

السوداني

“الأقباط” يؤيدون اتفاقية السلام

رئيس مجلس الوزراء القطري يتصل هاتفياً بحمدوك

الحكومة الانتقالية تلتزم بتخصيص “348” مليون دولار لصندوق تنمية الشرق.

ابراهيم الشيخ: إرجاء تسمية الوزراء الجدد للتشاور مع الحركات

الحرية التغيير تطالب الحكومة بوقف تنفيذ الموازنة

انهيار كبري بـ«الروصيرص» جنوب شرق السودان جراء الفيضانات

استئناف رحلات قطار الخرطوم المحلي الى الجيلى واستمرار رحلات الكدرو والشجرة

النيل الدولية

ترشيح البرهان لجائزة نوبل للسلام

لقاء مفاجئ بين حمدوك والحلو في أديس أبابا

اللقاح الفموي وراء تفشي شلل الأطفال في السودان

مُفرح: استرداد (44) عقاراً وقفياً بواسطة لجنة إزالة التمكين

شرطة الخرطوم تواصل حملة البرق الخاطف لإزالة الظواهر السالبة

اللجنة التمهيدية لنقابة الصحافيين: نسعى لالغاء السجل السابق للصحفيين

السوداني الدولية

بدء محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد وآخرين

والي الخرطوم يبارك الاتفاق ويتعهد بأن تصبح الخرطوم عاصمةً للسلام

القوات المسلحة

الامم المتحدة : اتفاق السلام في السودان “إنجاز تاريخي”

اللجان المشتركة تشرع في اعداد جداول لتنفيذ اتفاق السلام

رئيس هيئة الاركان يستقبل الملحق العسكري الاماراتي الجديد

مساعد وزيرالخارجية الامريكية: خطوة مهمة في إعادة بناء الاستقرار

أخبار اليوم

لقاء مفاجئ بين حمدوك والحلو بأديس أبابا.

عملية البرق الخاطف تتجدد اليوم بأكبر حشد شرطي بالخرطوم وجبل أولياء.

الصحة تقر بتأثير الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر صرف الدولار على الادوية.

ولاية الخرطوم توجه نداءاً لمواطنيها باتخاذ الحيطة والحذر لارتفاع منسوب النيل.

مساعد وزيرالخارجية الامريكية: سلام جوبا خطوة أولى مهمة لإعادة بناء الأمل.

صوت الأمة

التحقيق مع رئيس أركان الجيش السابق ومدبري إنقلاب أبريل

رئيس زيرو فساد: الصادق المهدي يمتلك عقل متطور

حمدوك يلتقي الحلو بأثيوبيا في زيارة غير معلنة

(200) متعاون بوزارة الصحة يعتزمون رفع مذكرة لمجلس الوزراء