فيروس كورونا يكبد السياحة خسائر بـ3.3 تريليونات دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدرت “منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) حجم الخسائر في قطاع السياحة العالمي بسبب تداعيات أزمة “كورونا” بـ3.3 تريليونات دولار؛ ما يوازي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقالت “أونكتاد” في تقرير، إن “كورونا” وضع 100 مليون وظيفة مباشرة في العالم للخطر.

ووصفت المنظمة الدولية آثار الوباء على السياحة في الدول الصغيرة النامية بـ”المدمرة”، مشيرة إلى أن الكيانات الصغرى والمتوسطة الحجم تتعرض بدرجة عالية للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات.

وتوقعت المنظمة انخفاض عائدات التصدير من السياحة، التي تدعم وظيفة واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم، بمقدار 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في 2020.

كان الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية “زوراب بولوليكاشفيلي” توقع انخفاضا نسبته 70% في حجم السياحة العالمية هذا العام؛ ما يمثل أكبر تراجع للقطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

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