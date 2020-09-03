شركة سودانية تطرح أكبر صندوق إستثماري في تأريخ السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة هايبر ديل المالية المحدودة ، عن طرحها لصندوق الصادرات الاستثماري الثاني للإكتتاب بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك في الفترة من 10 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2020م .

يذكر أن الشركة عضو باتحاد البورصات العربية وهي شركة مساهمة عامة من الفئة الأولى بسوق الخرطوم للأوراق المالية ، وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق توزيع أرباح صندوق الصادرات الاستثماري الذي تديره ، بنسبة ارباح 12% نصف سنوية ويعد هذا نجاحاً كبيراً للصندوق، فيما أعلنت الشركة عن بداية الاكتتاب في النسخة الثانية من الصندوق برأس مال قدره ” خمسة مليار جنيه” وقيمة الصك الواحد 1000 جنيه.

الجدير بالذكر أن عمر صندوق الصادرات الاستثماري الثاني هو 36 شهراً و تصل نسبة الارباح فيه الى 20-25% توزع سنوياً كما أن جميع الصكوك مدرجة بالبورصة وقابلة للتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية، كما ان الصندوق متاح ل (للأفراداً والشركات والمؤسسات ) ، يذكر أن شركة هايبر تبنت شعار “استثمر بثقة” لما تمتلكه الشركة من خبرات كبيرة في ادارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية .