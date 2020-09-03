شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حرص الفنان محمد رمضان خلال الأيام على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصور من كواليس أغنيته الجديدة.
لفت محمد رمضان الأنظار في الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدي تي شيرت فضفاض جمع بين اللون الأبيض و الأسود و نسق معه شورت بنفس النقوشات.
وانتعل محمد رمضان حذاء رياضيا جنع بين اللون الأبيض و الأسود أيضا، فيما أكمل إطلالته بمجموعة من الإكسسوارات الملفتة ، وظهر بنظارة شمس أنيقه ومتناسقة مع ملابسه.
كما ظهر محمد رمضان بساعة يد باللون الفضي من علامة Breitling وقد بلغ سعر الساعة 5000 دولار أمريكي أي ما يقرب من 80 ألف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة الفنان محمد رمضان.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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