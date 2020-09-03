شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أظهر فيديو تم تصويره أمس، الأربعاء في مدينة ونتشو، مقاطعة تشجيانغ بالصين، لحظة غرق عروس خلال التقاط صور الزفاف وسط الشعاب المرجانية.
وحاول رجال الإنقاذ البحث عن العروسين وأشخاص آخرين كانوا برفقتهم منهم المصور وخبير المكياج.
ووفقًا للتقارير، كان الزوجان على وشك التقاط صور فوق الشعاب المرجانية عندما سحبتهم الأمواج العاتية إلى البحر مع المصور وخبير المكياج.
وتم العثور على العروس وخبير المكياج ميتين فيما لا يزال المصور مفقودا، وفقاً لمصادر محلية.
ونجا العريس بعدما تمكن من مواجهة الأمواج والسباحة إلى بر الأمان
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير حفل زفاف على البحر تتحول إلى كارثة بعد موت العروس غرقاً وفقدان المصور.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.