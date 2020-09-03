هذا شرط أمير قطر الذي أبلغه لـ “كوشنر” مقابل تطبيع كامل مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تفاصيل اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر في مكتبه بقصر البحر ضمن جولة الأخير بالمنطقة لإقناع زعماء العرب بالتطبيع على غرار الإمارات

وبحسب الوكالة قال الديوان الأميري إن الشيخ تميم أبلغ كوشنر، الأربعاء. أن الدوحة تدعم حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل.

وقال أمير قطر الشيخ تميم لكوشنر إن بلاده ما زالت ملتزمة بمبادرة السلام العربية لعام 2002. التي عرضت فيها الدول العربية التطبيع على إسرائيل مقابل الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد “استقبل أمير البلاد في مكتبه بقصر البحر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي”.

واستعرض اللقاء “العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وقضايا منها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء موقف بلاده الداعي إلى “تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين”.