رسالة عاجلة من أبوظبي لتل أبيب هذه فحواها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت التسريبات الإعلامية الإسرائيلية عن العلاقات مع الإمارات واتفاق التطبيع الأخيرة جنون حكام الإمارات، خاصة مع استخدام وسائل إعلام إسرائيلية شعار “العلم مقابل المال” للحديث عن الاتفاق الأخير بين أبوظبي وتل أبيب.

عيال زايد سارعوا إلى تقديم طلب لوسائل الإعلام العبرية، للكف عن استخدام هذا الشعار، خاصة وأنه يحرجهم بين شعوب المنطقة، بعد سلسلة الأكاذيب التي روجوها على مدار الفترة الماضية بشأن التطور العلمي والتكنولوجي في الأمارات.

هذا ما رصده المدون الخليجي يوسف الجمري، الذي قال في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن محرر الشؤون العربية في التلفزيون الإسرائيلي كشف عن طلب قدمته الإماراتي يقضي بالكف عن استخدام شعار علم مقابل مال.

وأضاف الجمري: “هذا الشعار يفسرونه على أن الإسرائيليين يقدمون العلم والتكنولوجيا، والإمارات تقدم المال».

وتابع الجمري: “أوضح الإماراتيين للإسرائيليين أن لديهم قدرات تكنولوجية عالية، واعتبروا التوجه بهذا الشكل استعلاء غير مقبول”.

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