بدء مشروع الحصر الأسري فى ولاية الخرطوم

أكد مديرعام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ابوبكر محمد نور المحجوب أهمية جمع البيانات والاحصائيات فى التخطيط السليم والمستدام لتقديم السلع والخدمات لمواطني ولاية الخرطوم وذلك انفاذا لمشروع الحصر الاسري للولاية. Advertisements وناقش الاجتماع المشترك بين الوزارة والجهاز المركزى للاحصاء ومجموعة حلول من اجل الوطن أمس مشروع الحصر الاسري لولاية الخرطوم والذي سينطلق قريبا ويستهدف جمع بيانات السكان والانشطة . وأمن الإجتماع على أهمية التنسيق مع وزارة المالية والصناعة والتجارة الاتحادية، ووزارة التنمية الاجتماعية و الهيئة القومية للاتصالات من أجل تنفيذ المشروع والذي سيبدأ بحسب صحيفة السوداني، أولا في ولاية الخرطوم ثم يعمم على بقية الولايات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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