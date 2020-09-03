تمهيدية اتحاد الصحافيين: نسعى لإلغاء السجل السابق

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحافيين السودانيين أنها تسعى لإلغاء السجل السابق للصحافيين وإعداد سجل جديد من أجل تأمين الوسط الصحافي من عناصر النظام السابق.

وقالت رئيس اللجنة صباح محمد آدم في منبر (سونا) أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن اللجنة خرجت من رحم توافق تاريخي للوسط الصحافي وقاعدته، وبفضل مبادرة توحيد الوسط الصحفي التي قادها أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح بمعية عدد من الصحافيات والصحافيين من جهد امتد لأكثر من (7) أشهر.

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من جهته، قال السكرتير العام للجنة عمرو شعبان، إن اللجنة ستبدأ بتحسين أوضاع الصحافيين بدءاً بالتأمين الاجتماعي والصحي وتصحيح بيئة العمل الصحافي وتحسين الأجور، وسيتم تشكيل ست لجان من الوسط الصحافي للإعداد للانتخابات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)