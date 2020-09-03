الفيضان يتسبب في ندرة وزيادة أسعار الخضر والفاكهة

تشهد أسواق الخضر والفاكهة زيادة كبيرة في الأسعار وندرة في بعض الأصناف لتأثرها بالفيضان وموسم الخريف .

وقال تاجر خضر وفاكهة ابراهبم اسماعيل إن هنالك ندرة وارتفاعا في أسعار الخضر بسبب الفيضانات ٫ مشيرا الى ان الخضر الورقية الأكثر تأثر من الفيضانات لزراعتها تحت البحر ٫ مبينا ان سعر كيلو الليمون بلغ (300) جنيه وربطة الجرجير الكبيرة (300) جنيه بدلا عن(20) جنيها ٫ وأوضح بان هنالك ندرة في ( الشمار الأخضر – البقدونس- الجرجير )

Advertisements

وأوضح بأن السيول عرقلت تراحيل الخضرمن الولايات مما انعكس على زيادتها بنسبة (25%)

واكد تاجر الخضر ببحري فضل أحمد على ارتفاع كبير في الاسعار وندرة في بعض الأصناف بسبب زيادة الترحيل والخريف ٫مبينا ان سعر كيلو الطماطم (200) جنيه أما البامية (200) جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الباذنجان (150) جنيها والبطاطس(100) جنيه.

واضاف تاجر خضر وفاكهة بالسوق المركزي الخرطوم محمد يحيى بان هنالك زيادة كبيرة في الاسعار بسبب الترحيل والفيضانات وبلغت (50%) ٫ مبينا بحسب صحيفة السوداني، بحس ان سعر دستة البرتقال المحلي (150) جنيها أما سعر الجوافة (300) جنيه أما المانجو أبوسمكة(700) جنيه بدلا عن(500) جنيه فيما بلغ كيلو الموز(100) جنيه ٫ ورهن تراجع الاسعار بانتهاء الفيضان.

الخرطوم: (ىكوش نيوز)