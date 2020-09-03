الفيضان يتسبب في ندرة وزيادة أسعار الخضر والفاكهة

تشهد أسواق الخضر والفاكهة زيادة كبيرة في الأسعار وندرة في بعض الأصناف لتأثرها بالفيضان وموسم الخريف.

وقال تاجر خضر وفاكهة إبراهبم اسماعيل لمصادر إن هنالك ندرة وارتفاعاً في أسعار الخضر بسبب الفيضانات، مشيراً إلى ان الخضر الورقية الأكثر تأثر من الفيضانات لزراعتها تحت البحر، مبيناً ان سعر كيلو الليمون بلغ (300) جنيه وربطة الجرجير الكبيرة (300) جنيه بدلا عن (20) جنيه، وأوضح بأن هنالك ندرة في (الشمار الأخضر – البقدونس- الجرجير)، وأوضح بأن السيول عرقلت تراحيل الخضرمن الولايات مما انعكس على زيادتها بنسبة (25%).

وأكد تاجر الخضر ببحري فضل أحمد على ارتفاع كبير في الاسعار وندرة في بعض الأصناف بسبب زيادة الترحيل والخريف، مبيناً ان سعر كيلو الطماطم (200) جنيه أما البامية (200) جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الباذنجان (150) جنيها والبطاطس(100) جنيه.

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وأضاف تاجر خضر وفاكهة بالسوق المركزي الخرطوم محمد يحيى بأن هنالك زيادة كبيرة في الاسعار بسبب الترحيل والفيضانات وبلغت (50%)، مبيناً ان سعر دستة البرتقال المحلي (150) جنيها أما سعر الجوافة (300) جنيه أما المانجو أبوسمكة (700) جنيه بدلا عن (500) جنيه فيما بلغ كيلو الموز (100) جنيه، ورهن تراجع الأسعار بانتهاء الفيضان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)