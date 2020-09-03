الأمين السياسي للثورية: ناقشنا قضية حلايب في المفاوضات

كشف الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد إدريس عن مناقشتهم قضيتي حلايب وشلاتين في المفاوضات التي جرت بجوبا ، وقال ادريس في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم: ناقشنا قضايا أصيلة تمثل أسباب الحرب الرئيسية وتعالج الظلم الذي كان موجوداً ، وعلى مستوى مسار الشرق تطرقنا لقضية الحدود بوضوح وشفافية وهي تشمل قضية حلايب وشلاتين والفشقة .
ونوه الى أن المشاركين في المفاوضات شددوا على ضرورة حسم قضية حلايب واعادتها لحضن الوطن ، بجانب تأكيدهم على ضرورة ترسيم الحدود في الفشقة وذلك حفاظا علي سيادة الوطن وحماية اراضيه ، ونفى ادريس أن يكون اتفاقهم في جوبا من أجل المحاصصات ، وأردف نحن لا نبحث عن مناصب بقدر ما نبحث عن معالجة اسباب الحرب من جذورها وهو ماتم بالفعل.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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