شاهد بالفيديو.. مشاهد مأساوية مفجعة لأهالي «الكدرو» ببحري شمال الخرطوم

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مشاهد مأساوية مفجعة لأهالي «الكدرو» بمدينة بحري شمالي الخرطوم، نتيجة تأثرهم من جراء الفيضانات، في ظل غياب حكومي شكا منه المنكوبين.
وأظهر مقطع الفيديو أضراراً بالغة في منازل وممتلكات المواطنين، الذين أصبحوا بلا مأوى وخرجوا فقط بما عليهم من ملابس كما تحدث بعضهم.
وقال أحد المواطنين أن فيضان النيل داهمهم مساء الخميس الماضي مما اضطروا أن ينفدوا بأرواحهم، ولم يتبق من منزله إلا الشجر، ينتظر جفاف المياه ليقيم تحته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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