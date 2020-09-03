الخليج 365 : تدافعت شركات كبرى ، إلى مقر إدارة مباحث العمليات الفيدرالية بالخرطوم، ودونت (20) بلاغاً ضد أفراد الشبكة التي تزور الشيكات المصرفية بقيادة سجين.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن مسوبي شركات كبرى ظلوا يترددون إلى مقر التحقيق منذ أن طالعوا خبر الشبكة عبر (السوداني)، وأوضح أن البلاغات وصلت حتى الآن (20) بلاغاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات كبرى تدون (20) بلاغاً ضد شبكة تزوير شيكات مصرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.