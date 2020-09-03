مذكرة تفاهم بين وزارتي الثروة الحيوانية بالسودان واثيوبيا

الخليج 365 :

وقع وزير الثروة الحيوانيه والسمكية المكلف دكتور عادل فرح إدريس مذكرة تفاهم اسفيرياً مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأثيوبي دكتور عمر حسين بخصوص التحكم ومكافحة الأمراض العابرة للحدود.

واوضح فرح في تصريح صحفي عقب التوقيع أن مذكرة التفاهم مع إثيوبيا تشمل تأهيل المحاجر والعيادات البيطرية ونقاط التفتيش على طول الطريق بين البلدين.

واضاف أن العمل بخصوص التحكم في الأمراض العابرة للحدود بدأ منذ العام الماضي وتوقف بسبب جائحة كورونا والتغيير في الهيكل الوزاري بالسودان، وتم اليوم تفعيل هذه الاتفاقية.

وأضاف إن هذه الاتفاقية سبقتها اتفاقية مع حكومة جنوب السودان في نفس الإطار.

وأشار فرح إلى أن ممثلي الاتحاد الأفريقى ودول الايقاد ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بالخرطوم حضروا توقيع مذكرة التفاهم .

وأكد فرح أهمية التنسيق بين السودان والدول المجاورة في مكافحة الأمراض العابرة .

وأوضح أن الاتفاقية تسهم في استقرار الأمن الغذائي وسبل كسب العيش بالإضافة للمحافظة على الموارد الطبيعية . وأعرب عن تطلعه فى تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

واستعرض فرح الإمكانيات الفنية للسودان في مجال البحوث البيطرية واللقاحات وانتاج الأدوية والمسوحات المتعلقة بالأمراض بين الطرفين.

وقال الوزير إن قطاع الثروة الحيوانية بالسودان بإمكانياته ينافس الدول الآسيوية والأفريقية والسعي لفتح منافذ جديدة للتسوق ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.

ومن جهته أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية الأثيوبي دكتور عمر حسين التزام دولة إثيوبيا كل ما يليها في تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الأمراض العابرة للحدود لمصلحة شعبي البلدين.