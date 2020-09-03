شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صوراً لمجموعة من الشباب أثناء قيامهم بحملة تغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وجدت الصور قبولاً واستحساناً من قبل رواد المواقع الذين وصفو العمل الذي قام به هؤلاء الشباب خلال قيامهم بحملة تغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً بالممتاز وأنها فكرة حديثة لم ينتبه إليها معظم الشباب. من جهة أخرى أنتقد البعض الأخر جهود الشباب التي بذلوها في سبيل تغيير مظهر المتشردين حيث قالوا (عمل الخير لا يحتاج إلى تشهير أو نشر صور وإذا عملتم على تغيير شكلهم ومن ثم أطلقتم سراحهم ليذهبو إلى أوكارهم القديمة سوف يعودون إلى نفس الحالة التي كانوا عليها). وقد طالب البعض أصحاب المبادرة بالعمل على البحث عن أسر المتشردين والمختلين عقلياً وجمعهم بهم .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..مجموعة من الشباب يطلقون حملة لتغيير مظهر المتشردين والمختلين عقلياً وينالون الإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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