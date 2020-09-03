اللجنة التسييرية لمرزاعي الهدى بمشروع الجزيرة تستنكر غياب سلطات الري بالغيط والمكاتب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استنكرت اللجنة التسييرية لمزارعي قسم الهدى بمشروع الجزيرة والمناقل غياب سلطات الرى بالغيط والمكاتب ، وقال رئيس اللجنة المزارع أحمد عبد الباقي فى تصريح لـ(الجريدة) أمس قسم الهدى :” يعاني القسم من العطش الذي يهدد ٧ آلاف فدان ذرة بالخروج من دائرة الانتاج”.

وكشف عن تغول أفراد لم يسمهم باغلاقهم الكباري بالقناطر مما تسبب فى عدم انسياب مياه الري ، وأوضح أن اللجنة لجأت لمكاتب الري بمدني الا انها لم تجد أي مسؤول داخل مباني الري لعرض مشكلتهم مما دفعها للتوجه لأمانة حكومة الجزيرة والتقت بالوالي الذى وجه مدير الشرطة بتوفير قوة شرطية لتقوم بحراسة الكباري والقناطر من التعدي.

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