فيفا يطلب من الإتحاد السوداني تسمية ثلاثة ممثلين في الجمعية العمومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابا رسميا للاتحاد السوداني يطلب فيه تسمية ثلاثة ممثلين في الجمعية العمومية المقررة في 18 سبتمبر الجاري ، وستقام الجمعية عبر تقنية (الاتصال عن بعد) ، وسيتم خلال الجمعية تعديل المواد 9 و25و26و 75.
وأكد الاتحاد الدولي انه سيسمح للاتحادات التصويت على القرارات عبر الممثلين المختارين خلال المشاركة عبر الفيديو كونفرنس
وفتح على قناته الرسمية التقديم للإعلاميين لتغطية الجمعية والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد عن بعد بعد نهاية الجمعية ، وسيتم إغلاق التقديم في 10 سبتمبر الجاري .
وعقدت آخر جمعية للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال إستضافة نهائيات كاس العالم للسيدات بالعاصمة الفرنسية باريس في يونيو الماضي .
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