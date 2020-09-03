كاف يطلب تحديد ملاعب مباريات تصفيات بطولة أمم افريقيا 2022م

الخليج 365 :
أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعميماً إلى الاتحادات الوطنية ، طالب من خلاله تحديد ملاعب التي ستستضيف مباريات المنتخبات في تصفيات بطولة امم افريقيا 2022، وحدد موعدا أقصاه (11) سبتمبر الجاري للرد .
وأبدى الاتحاد الافريقي ملاحظات على الملاعب السودانية عبر تقارير مراقبيه في المباريات التي سبقت جائحة كورونا، وطالب بمعالجتها حتى تستوفي الملاعب شروط استضافة المباريات الدولية لتستمر المنتخبات والأندية السودانية في اللعب على أرضهوإستنجد الاتحاد السوداني بمجلس السيادة الذي إتخذ قرارا بتكوين لجنة لتأهيل الإستادات في كل السودان، قبل أن يصدر قرار بتجميد عمل اللجنة مارس الماضي.
وقرر الاتحاد السوداني تكوين لجنة داخلية لمراجعة ملاعب (الخرطوم ، الهلال ، المريخ) وسجلت اللجنة زيارات ميدانية للملاعب وسترفع تقريرها النهائي الأحد المقبل .
ويواجه المنتخب السوداني نظيره الغاني في نوفمبر المقبل ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات امم افريقيا الكاميرون 2022.
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