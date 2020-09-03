(100) ألف يورو من الاتحاد الأوروبي للمتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان

الخليج 365 : أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم مبلغ (100) ألف يورو كتمويل إنساني عاجل لمساعدة الأسر الأكثر تضرراً من السيول والفيضانات في السودان.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء، أن الدعم موّجه لعمليات جمعية الهلال الأحمر السوداني في تقديم مساعدات الإغاثة العاجلة التي تشتد الحاجة إليها، مثل الخيام والبطانيات والمواد الأساسية، وتوفير الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية لـ(3500) أسرة متضررة، بجانب استخدام الدعم لمساعدة المتطوعين للتوعية للوقاية من الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه، وتجنب المخاطر، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بشأن التهديدات المحتملة للفيضانات أو الانهيارات الأرضية.

وقال إن الدعم يشمل ولايات النيل الأزرق والجزيرة والخرطوم، وأوضح أنه جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي الشاملة في صندوق الإغاثة في حالات الكوارث (DREF) التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).

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