شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” اليوم الأربعاء، إن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية شرقي حمص.

وقال المصدر: “طائرات معادية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء منطقة “التنف” باتجاه نقاط عسكرية سورية بريف حمص الشرقي”.

وأضاف: “تمكنت الدفاعات الجوية المولجة حماية قاعد التيفور الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها”.

وأكد المصدر أنه لم يتم تسجيل إلا بعض الأضرار المادية فقط.

وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري مؤخرا، لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي. المادة السابقة تزويد مدمرات الجيش الإيراني بصواريخ كروز عمودية بعيدة المدى المقالة القادمة (100) ألف يورو من الاتحاد الأوروبي للمتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المضادات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.