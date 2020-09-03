تزويد مدمرات الجيش الإيراني بصواريخ كروز عمودية بعيدة المدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، الأدميرال أمير رستكاري، إنه سيتم تزويد مدمرات الجيش بنظام إطلاق عمودي لصواريخ كروز بعيدة المدى.
جاء تصريح رستكاري، على هامش معرض “نهضة صناعة القطع” في وزارة الدفاع اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وأكد رستكاري، أن المنظمة ستسلم القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني المدمرة “دنا” في 20 مارس/ آذار 2021، مضيفا: “نأمل أيضا تسليم الحوامة “بيروزان” للقوة البحرية في الموعد المذكور”.
وأوضح مدير منظمة الصناعات البحرية الإيرانية أن “هذه الحوامة تتمتع بسرعة عالية وتعد هجومية نظرا لنظام التسليح المزودة به، وتمتلك قابلية التخفي عن الرادار بجانب إمكانية نقل القوات والمعدات من البحر إلى أي موقع شاطئي”.
وقال الأدميرال رستكاري، إن “ايران أصبحت تمتلك إمكانية تصدير معدات عسكرية بمختلف المجالات وغير عسكرية بعدة مليارات سنويا”.
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