الحكومة تحدد موعد إطلاق برنامج سلعتي لتخفيض أسعار السلع 40 %

الخليج 365 :

ينطلق يوم الثلاثاء القادم الثامن من سبتمبر برنامج (سلعتي) تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً الى توفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتمويل من وزارة المالية و تخطيط و اشراف ومتابعة من وزارة الصناعة و التجارة .

ويستهدف المشروع تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق لكبح جماح غلوء الاسعار .

وقد بدأ العمل الفعلي في برنامج سلعتي بدراسة تشوهات السوق وتقديم حلول علمية للقضاء على هذه التشوهات التي انحصر تأثيرها الأكبر في الوسطاء وسياسة الاحتكار والمضاربات فكان القرار انشاء شركة تٌعنى بتوفير هذه السلع مع الأخذ في الإعتبار تشجيع المنتج المحلي لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن الذي يعتبر امن وطني لا تهاون فيه.

وينطلق المشروع في خطوته الاولى بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع انحاء السودان وتشمل السلع الآتية: سكر، زيت طعام، دقيق قمح، دقيق ذرة، صلصة، عدس، رز، صابون والشاي. على ان يتم زيادة هذه السلع الى ان تصل الثمانية عشر سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع. ويستهدف البرنامج على المدى الطويل حوالي 65 % من المواطنين أي حوالي (27 مليون مواطن).

ويصب هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن، وذلك بتقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة.