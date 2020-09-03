تسريب لمياه النيل الأزرق بـ(سنجة) والدفاع المدني يخلي السكان

أعلنت وزارة الداخلية، عن تسريب لمياه النيل الأزرق، منطقة (العشرة) مدينة سنجة ولاية سنار، مشيرة إلى أن الدفاع المدني يعمل على إخلاء السكان ومعالجة التسريب بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمعية.

كما رصدت زيادة (٥ سم) في منسوب النيل الأزرق بمدينة ود مدني صباح اليوم”الخميس” مقارنة بالأمس، تبعها تسريب مياه النيل بمنطقتي النوبة والجديدة عمران، يجرى اتخاذ التدابير اللازمة.

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من جانبه، أكد والي سنار الماحي سليمان، أنّ مناسيب النيل الأزرق شهدت ارتفاعاً كبيراً مصحوباً بأمطار غزيرة مما أدى لكسر ساتر مدينة سنجة وأم بنين، وبدأت المياه تغمر المدينة ومنازلها وكذلك أحياء أم بنين.

وبحسب صحيفة السوداني وجه الوالي، نداءً لكل الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات أن يهبوا لنجدة المواطنين بأسرع ما يمكن وتقديم وسائل الإيواء والأدوية والأغذية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)