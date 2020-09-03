في أكبر عملية فساد.. إختفاء (طابق كامل) من المبنى بمستشفى أم درمان

كشفت إدارة مستشفى أم درمان التعليمي عن اختفاء طابق كامل في مبنى الجراحات الدقيقة، وأكدت اكتشاف فساد وتلاعب في خرط تصميم المبنى، وصفتها بالكارثية، وقال مدير مستشفى أم درمان المكلف د. علاء الدين عوض نقد بحسب صحيفة المواكب أمس، إن المبنى حوى عيوباً إنشائية كبيرة وأخطاء هندسية كارثية، أثارت استغراب المهندسين الذين عاينوا الموقع، وأضاف أن هنالك طابقاً موجوداً في الخرط وغير موجود في الحقيقة، وأكد أن البدروم يحجز المياه، بسبب أخطاء في توصيلات الصرف الصحي، وصغر قطر الأنابيب.

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وكشف نقد عن أن التكييف المركزي بالمبنى لم يعمل نهائياً منذ إنشائه، وحتى الآن بجانب وجود مغسلة واحدة مقابل (6) غرف عمليات، و(18) كادراً طبياً، وقال إنها يستخدمها الأطباء لغسل الأيادي بعد العمليات، وفي نفس الوقت تستخدم للتخلص من الدم الراجع من العمليات ومخلفات المريض من بول وغيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)