عاجل.. إغلاق الشوارع المؤدية للقيادة العامة اليوم

أغلقت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم اليوم الخميس، الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة. وتأتي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات استباقاً لمسيرة تم الإعلان عنها اليوم لنصرة الجيش وتفويضه بحسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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