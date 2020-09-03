أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020م

– في زيارة مفاجئة.. حمدوك يجتمع مع الحلو في أديس أبابا

– واشنطن: سلام جوبا خطوة لإعادة الأمل

– اغلاق المتحف القومي لأجل غير مسمى

– والي كسلا المكلف: المخزون الاستراتيجي بالولاية يكفي لمدة ١٠ أيام فقط

صحيفة أخبار اليوم:

– لقاء مفاجئ بين حمدوك والحلو بأديس أبابا

– عملية البرق الخاطف تتجدد اليوم بأكبر حشد شرطي بالخرطوم وجبل أولياء

– الصحة تقر بتأثير الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر صرف الدولار على الأدوية

– ولاية الخرطوم توجه نداءاً لمواطنيها باتخاذ الحيطة والحذر لارتفاع منسوب النيل

– مساعد وزير الخارجية الأمريكية: سلام جوبا خطوة أولى مهمة لإعادة بناء الأمل

صحيفة القوات المسلحة :

– الأمم المتحدة: اتفاق السلام في السودان “إنجاز تاريخي”

– اللجان المشتركة تشرع في اعداد جداول لتنفيذ اتفاق السلام

– رئيس هيئة الأركان يستقبل الملحق العسكري الإماراتي الجديد

– مساعد وزير الخارجية الأمريكية: اتفاق السلام خطوة مهمة في إعادة بناء الاستقرار

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صحيفة الدار:

– محاكمة عبد الله البشير في بيع مصنع بـ13 مليون دولار

– والي كسلا المُكلف: (8) قتلى و(27) مصاباً وخسائر مادية كبيرة

– القبض على متهم بنبرات صوته في جريمة قتل

– في ذمة الله الهادي الضلالي أظرف ظرفاء أم درمان

– مواطن يلقي مصرعه لدخوله منزل بالخطأ

– اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان جغرافيا ودراسات بيئية

الخرطوم (أخبار الخليج 365)