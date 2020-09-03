– في زيارة مفاجئة.. حمدوك يجتمع مع الحلو في أديس أبابا
– واشنطن: سلام جوبا خطوة لإعادة الأمل
– اغلاق المتحف القومي لأجل غير مسمى
– والي كسلا المكلف: المخزون الاستراتيجي بالولاية يكفي لمدة ١٠ أيام فقط
صحيفة أخبار اليوم:
– لقاء مفاجئ بين حمدوك والحلو بأديس أبابا
– عملية البرق الخاطف تتجدد اليوم بأكبر حشد شرطي بالخرطوم وجبل أولياء
– الصحة تقر بتأثير الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر صرف الدولار على الأدوية
– ولاية الخرطوم توجه نداءاً لمواطنيها باتخاذ الحيطة والحذر لارتفاع منسوب النيل
– مساعد وزير الخارجية الأمريكية: سلام جوبا خطوة أولى مهمة لإعادة بناء الأمل
صحيفة القوات المسلحة :
– الأمم المتحدة: اتفاق السلام في السودان “إنجاز تاريخي”
– اللجان المشتركة تشرع في اعداد جداول لتنفيذ اتفاق السلام
– رئيس هيئة الأركان يستقبل الملحق العسكري الإماراتي الجديد
– مساعد وزير الخارجية الأمريكية: اتفاق السلام خطوة مهمة في إعادة بناء الاستقرار
صحيفة الدار:
– محاكمة عبد الله البشير في بيع مصنع بـ13 مليون دولار
– والي كسلا المُكلف: (8) قتلى و(27) مصاباً وخسائر مادية كبيرة
– القبض على متهم بنبرات صوته في جريمة قتل
– في ذمة الله الهادي الضلالي أظرف ظرفاء أم درمان
– مواطن يلقي مصرعه لدخوله منزل بالخطأ
– اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان جغرافيا ودراسات بيئية
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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