رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال: سنهتم بالميدان ولم الشمل وإسعاد الجماهير الزرقاء

قال هشام السوباط رئيس لجنة التطبيع بنادي الهلال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، انه هلالابي، وسيهتم بالميدان واللاعبين، وسمعة الهلال محليا واقليمياً ودولياً، ولم شمل المجموعات المختلفة وتوحيدها على قلب رجل واحد، كما سيعمل على إسعاد الجماهير الزرقاء.
مؤكداً وفق صحيفة السوداني ان أولوياته الآن حل جميع المشاكل المادية المتعلقة بالنادي وتجهيز إستاد الهلال بأفضل صورة ممكنة، مضيفاً ان النادي سيكون مفتوحاً لكل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأن لجنته ستعمل على ملف العضوية وإجازة النظام الاساسي في اقرب وقت وحول اتهامه بعلاقته بالنظام السابق، قال: “كل رجال الأعمال تلاحقهم شبهات الفساد ولم يثبت علي اي فساد”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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