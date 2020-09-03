استئناف رحلات قطار الخرطوم المحلي الى الجيلى واستمرار رحلات الكدرو و الشجرة

أعلن المهندس حسن النورابي مدير مشروع القطار المحلي لولاية الخرطوم عن استئناف القطار المحلي لولاية الخرطوم رحلاته الى مدينة الجيلى ابتداء من يوم غد الخميس وقال مدير مشروع القطار المحلي لولاية الخرطوم ان توقف القطار خلال الفترة الماضية كانت لاجراءات الاحترازات الصحية الخاصة بجائحة كرونا ..

وأكد النورابى على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية داخل القطار مضيفا أن رحلات القطار سوف تتحرك من محطة الخرطوم الرئيسية لمحطة الجيلى فى تمام الساعه الثالثة مساء يوم الخميس على أن يعاود القطار رحلاته من الجيلى للخرطوم فى تمام الساعة الخامسة والربع من صباح الاحد القادم ويستمر يوميا

وأشار أيضا وفق “سونا” إلى استمرار رحلات قطار الخرطوم الكدرو بمعدل اربع رحلات يوميا تتحرك من المحطات الرئيسية بالخرطوم عند الساعة الثالثة والرابعة مساء فى الذهاب والساعه السابعة والنصف والثامنة صباحا فى العودة من الكدرو.

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مع استمرار رحلات المسار الجنوبي حتى الشجرة مبشرا المواطنين بتمديد رحلات المسار الجنوبي إلى سوبا فى القريب العاجل لخدمة مواطني تلك المناطق وتخفيفا لضائقة المواصلات.

وأشاد المهندس النورابي بالاهتمام الكبير الذى يوليه دكتور حاتم ابوقرون مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات للمشروع وتوجيهاته المستمرة لتطوير عمل القطار وزيادة عدد رحلات القطار وفقا لزيادة عدد الركاب، مشيدا بالروح العالية لدى المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الصحية و الحفاظ على القطار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )