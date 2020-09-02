لجنة إزالة التمكين تسترد (44) عقاراً وقفياً

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، عن استراداد ما يربو عن الـ(44) عقاراً وقفياً بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة.

وأوضح مفرح على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) وفق صحيفة السوداني أن العقارات جلها كان قد استولى عليها النظام السابق دون وجه حق أو يسخرها لما وقفت له، وأضاف: “واجبنا تسخيرها لخدمة الموقوف له، وشرط الواقف، تدر هذه الأوقاف أموالاً طائلة إذا استغلت استغلالاً حسناً، ستسهم في إقالة عثرات العاثرين وتعليم المعسرين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )