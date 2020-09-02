رئيس مجلس الوزراء القطري يتصل هاتفياً بحمدوك

أجرى رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اتصالاً هاتفياً مساء الاربعاء مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.وهنأ معالي رئيس مجلس الوزراء القطري، د. حمدوك والشعب السوداني بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، مؤكداً أن الاتفاق يعد خطوة مهمة من أجل وحدة السودان وأمنه واستقراره، متمنياً أن يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم والازدهار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

وعبّر رئيس الوزراء د. حمدوك، وفق صحيفة السوداني عن شكره وتقديره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباًوعلى دعمها القوي والثابت للشعب السوداني لا سيما مساندتها الدائمة لإرساء السلام في السودان كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسُبُل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها لمستويات أرحب، إضافةً إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )