إضراب العاملين بالبنك الزراعي يدخل يومه الثالث

أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالبنك الزراعي السوداني، الاستمرار في الإضراب لليوم الثالث على التوالي.

وعزا بيان للجنة وفق صحيفة (السوداني) علي نسخة منه، استمرار الإضراب لتعنت البنك المركزي وتصريحه الصحفي المضلل للرأي العام ورفضه للحلول للتي تقدمت بها وكيلة وزارة المالية بالاتفاق مع اللجنة داخل الوزارة كأحد الملاك، وأشار البيان إلى معالجة زيادة الأجور لأحد المصارف الثلاثة المُضربة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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