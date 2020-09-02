الكاف يطالب الاتحادات بتحديد ملاعب مباريات تصفيات أمم افريقيا (2022)م

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعميماً إلى الاتحادات الوطنية ، طالب من خلاله تحديد ملاعب التي ستستضيف مباريات المنتخبات في تصفيات بطولة امم افريقيا 2022، وحدد موعدا أقصاه (11) سبتمبر الجاري للرد وفق ( سونا) وأبدى الاتحاد الافريقي ملاحظات على الملاعب السودانية عبر تقارير مراقبيه في المباريات التي سبقت جائحة كورونا، وطالب بمعالجتها حتى تستوفي الملاعب شروط استضافة المباريات الدولية لتستمر المنتخبات والأندية السودانية في اللعب على أرضها

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وإستنجد الاتحاد السوداني بمجلس السيادة الذي إتخذ قرارا بتكوين لجنة لتأهيل الإستادات في كل السودان، قبل أن يصدر قرار بتجميد عمل اللجنة مارس الماضي وقرر الاتحاد السوداني تكوين لجنة داخلية لمراجعة ملاعب (الخرطوم ، الهلال ، المريخ) وسجلت اللجنة زيارات ميدانية للملاعب وسترفع تقريرها النهائي الأحد المقبل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )