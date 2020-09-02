المنتخب الوطني يلاقي نظيره التشادي ودياً في إطار التحضيرات لمواجهتي غانا

أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين للاتحاد السوداني لكرة القدم اخطار الاتحاد التشادي بموعد سفر المنتخب الوطني الأول إلى انجمينا يوم 20 سبتمبر الجاري لمواجهة نظيره التشادي يومي (23) و (26) ودياً في إطار التحضيرات لمواجهتي غانا بتصفيات أمم افريقيا في الكاميرون 2022م وذلك وفق ( سونا )

وكان الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات قد أكمل الترتيبات المتعلقة بوصول واستضافة صقور الجديان في انجمينا خلال تواجده في العاصمة التشادية الأيام الفائتة .. وينخرط صقور الجديان حالياً في معسكر مقفول بالخرطوم بحري وفق برنامج تدريبات صباحية ومسائية لرفع الجاهزية البدنية في ظل إيقاف النشاط الرياضي من جانب اللجنة العليا للطوارئ الصحية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )