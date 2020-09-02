“الأقباط” يؤيدون اتفاقية السلام

أعلن الأقباط، تأييد اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وفداً من الأقباط بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
وأكد الوفد وفق صحيفة السوداني أنّ جميع الأقباط يؤيدون كل ما جاءت به اتفاقية السلام، التي تم توقيعها مؤخراً بعاصمة دولة جنوب السودان. وأعربوا عن تمنياتهم بأن تحقق تلك الاتفاقية جميع ما يحلم به الشعب من الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية، في وطن منفتح بعلاقاته في مُحيطه الإقليمي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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