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عاجل: ترامب يقرر وقف المساعدات لاثيوبيا بسبب سد النهضة

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  قرر الرئيس الامريكي ترامب رسميا وقف المساعدات لاثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون الوصول لاتفاق مع مصر والسودان وذلك وفق صحيفة السوداني .

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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