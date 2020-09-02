عاجل: ترامب يقرر وقف المساعدات لاثيوبيا بسبب سد النهضة

قرر الرئيس الامريكي ترامب رسميا وقف المساعدات لاثيوبيا بسبب قرارها ملء سد النهضة دون الوصول لاتفاق مع مصر والسودان وذلك وفق صحيفة السوداني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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