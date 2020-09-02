وزير الصحة يوجه الامدادات الطبية بتوفير الأدوية المنقذة للحياة

تفقد وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور أسامة أحمد عبدالرحيم الصندوق القومي للامدادات الطبية الاربعاء للوقوف على الوضع الدوائي والتعرف على إدارات الصندوق والادوار التي يقوم بها واستمع الوزير في اجتماع عقد بحضور جميع مديري الادارات ورؤسأ الاقسام لشرح وافي من مدير عام الصندوق القومي للامدادات دكتور عفاف شاكر عن مهام الصندوق ودوره في توفير الادوية باسعار مناسبة عبر الشراء الموحد والتوزيع العادل للمنتجات الطبية بالولايات،

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واستعرضت عفاف وفق ( سونا ) الوضع الراهن للدواء والمشاكل التي تواجه الصندوق في توفير الادوية. من جانبه أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف تاثير الوضع الاقتصادي وعدم استقرار سعر صرف الدولار على الادوية ، وشدد الوزير على ضرورة تحديد الاولويات في توفير أصناف الدواء والادوية المنقذة للحياة. الى ذلك تفقد الوزير مخازن الصندوق وطاف على عدد من الادارات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )